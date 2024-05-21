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У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалу

Сьогодні 17:41
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У мережі шириться відео, на якому видно швидку та поліцію.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалу

За словами свідків, на проспекті Дмитра Яворницького 72 невідомий чоловік сильно побив жінку, а після цього побіг у сторону вокзалу. 

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник: “Вказана подія зафіксована, на пошуки причетної особи зорієнтовані наряди поліції міста, вживаються заходи для встановлення особи”. 

Про стан жінки наразі не повідомляється.

Зовсім скоро чоловік був затриманий на вулиці Княгині Ольги. Відео з ним також було викладено на простори соціальних мереж. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік раптово вдарив жінку по голові та побіг до вокзалуРусский

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