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У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

Сьогодні 20:03
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У Дніпрі 36 собак, 5 цуценят та 37 кішок залишились у притулку перед святами.

Новости Днепра про У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

БО БФ “Промінчик надії на майбутнє” допомагає котикам та песикам, які залишилися у складному становищі.

За минулий місяць нових господарів знайшли 2 кошенят та 2 кішок.

Волонтери кажуть, що взимку люди не дуже охоче забирають додому безпритульних тварин.

У притулку є інваліди та з хронічними хворобами. Багато покинутих людьми, що поїхали за кордон. Усіх їх треба прогодувати та вилікувати хворих, – звертається по допомогу пані Ірина.

Притулок звертається по допомогу та прохає не залишати пухнастих у біді.

На сторінці у соцмережах власники притулку розмістили фото тваринок, які чекають на нових власників.

Новости Днепра про У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

Новости Днепра про У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

Новости Днепра про У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

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