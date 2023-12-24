У Дніпрі 78 хвостиків у притулку чекають на новорічне диво

БО БФ “Промінчик надії на майбутнє” допомагає котикам та песикам, які залишилися у складному становищі.
За минулий місяць нових господарів знайшли 2 кошенят та 2 кішок.
Волонтери кажуть, що взимку люди не дуже охоче забирають додому безпритульних тварин.
У притулку є інваліди та з хронічними хворобами. Багато покинутих людьми, що поїхали за кордон. Усіх їх треба прогодувати та вилікувати хворих, – звертається по допомогу пані Ірина.
Притулок звертається по допомогу та прохає не залишати пухнастих у біді.
На сторінці у соцмережах власники притулку розмістили фото тваринок, які чекають на нових власників.
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