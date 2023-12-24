У Дніпрі відбувся костюмований карнавал на воді

Сьогодні у Дніпрі відбувся костюмований карнавал на воді, в якому взяли участь понад 50 людей.

Про це повідомляє офіційний сайт міськради міста.

Учасники вдяглися у яскраві костюми та обрали різний транспорт для карнавалу.

Крім Sup-дошок бажаючі вийшли на байдарках, каяках. Це вихованці ДЮСШ № 8 та інші любителі цих видів спорту з SUP Station.

Виділявся своїми розмірами човен-дракон або ж драгонбот. Це велике каное з головою дракона, яке може вмістити одночасно до 20 людей.

Нещодавно ми писали про те, що на Дніпропетровщині засяяли вогні на головній ялинці Слобожанської громади.

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