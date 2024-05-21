На Дніпропетровщині у травні зафіксували аномальну погоду

Повідомляється, що на території Дніпропетровщини цього місяця погода була аномально холодна.
Середня декадна температура по області 13-14° тепла.
Максимальна температура повітря 25-27° тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 52-64° тепла.
Мінімальна температура 1-5° тепла. Місцями відмічались заморозки інтенсивністю мінус 0-1°, – повідомив РЦГМ.
Вітер у другій декаді травня був помірний до сильного 11-14 м/с.
Загалом цього місяця Дніпропетровська область часто бачила зливи, а кількість опадів склала 1-10 мм. Також сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі та області попередили про різке погіршення погоди.
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