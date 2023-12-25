У Дніпрі помітили Санта-Клауса на велосипеді, але є нюанс (ФОТО)

Днями на вулицях Дніпра помітили Санта-Клауса на велосипеді, але є нюанс – він не справжній. Це був кур’єр однієї зі служби доставок.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
Містяни у коментарях під знімком пожартували, що цей кур’єр доставляє новорічний настрій. Можливо, так і є!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відбувся костюмований карнавал на воді, в якому взяли участь понад 50 людей.
Читайте також:
Автор:
Що стало причиною займання - поки невідомо.
Зарядіть телефон!
У Дніпрі 36 собак, 5 цуценят та 37 кішок залишились…
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину та скеровував дрони на райцентр.