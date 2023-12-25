У Дніпрі помітили Санта-Клауса на велосипеді, але є нюанс (ФОТО)

Це був кур'єр однієї зі служби доставок.

Днями на вулицях Дніпра помітили Санта-Клауса на велосипеді, але є нюанс – він не справжній. Це був кур’єр однієї зі служби доставок.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Містяни у коментарях під знімком пожартували, що цей кур’єр доставляє новорічний настрій. Можливо, так і є!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відбувся костюмований карнавал на воді, в якому взяли участь понад 50 людей.

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