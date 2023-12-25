Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Днепровские дайверы в который раз установили подводную елку на дне Новониколаевского карьера, находящегося неподалеку от областного центра. Процесс установки дерева показал инструктор по дайвингу Андрей Воробьев.
Ежегодно дайверы украшают маленькую елку, которую устанавливают на дне карьера. Такова была красавица этого года.
Установили дерево в канун Рождества. Елку скромно украсили, но не забыли о гирляндах, которые светятся даже под водой.
Традиция существует уже почти два десятка лет, поэтому даже несмотря на войну дайверы нашли способ установить елку.
Вместо подарочков под елкой оставили найденные на дне потерянные кем-то очки.
Увидеть как это было можно ТУТ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре заметили Санту на велосипеде, а накануне на воде устроили костюмированный карнавал.
Читайте также:
Автор:
Всего правоохранители проверили 33 объекта.
Зарядите телефон!
В Днепре 36 собак, 5 щенков и 37 кошек остались…
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину и направил дроны на райцентр.
Всего правоохранители проверили 33 объекта.
Будьте осторожны!
Зарядите телефон!
Пилоты погибли.
В Днепре 36 собак, 5 щенков и 37 кошек остались в приюте перед праздниками.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину и направил дроны на райцентр.
Сегодня в Днепре состоялся костюмированный карнавал на воде, в котором приняли участие более 50 человек.
Большие украинские службы доставки товаров не будут работать 1 января.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Спасской обнаружили взрывные предметы.
Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман высказался о возможных будущих трансферах игроков клуба.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!