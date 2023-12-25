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  • Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Сегодня 10:38
просмотров

Подводную елку установили вблизи Днепра.

Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Днепровские дайверы в который раз установили подводную елку на дне Новониколаевского карьера, находящегося неподалеку от областного центра. Процесс установки дерева показал инструктор по дайвингу Андрей Воробьев.

Ежегодно дайверы украшают маленькую елку, которую устанавливают на дне карьера. Такова была красавица этого года.

Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Установили дерево в канун Рождества. Елку скромно украсили, но не забыли о гирляндах, которые светятся даже под водой.

Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Традиция существует уже почти два десятка лет, поэтому даже несмотря на войну дайверы нашли способ установить елку.

Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Вместо подарочков под елкой оставили найденные на дне потерянные кем-то очки.

Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Увидеть как это было можно ТУТ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре заметили Санту на велосипеде, а накануне на воде устроили костюмированный карнавал.

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Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)Русский

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