Дайверы из Днепра в канун Рождества установили елку на дне затопленного карьера (ФОТО)

Подводную елку установили вблизи Днепра.

Днепровские дайверы в который раз установили подводную елку на дне Новониколаевского карьера, находящегося неподалеку от областного центра. Процесс установки дерева показал инструктор по дайвингу Андрей Воробьев.

Ежегодно дайверы украшают маленькую елку, которую устанавливают на дне карьера. Такова была красавица этого года.

Установили дерево в канун Рождества. Елку скромно украсили, но не забыли о гирляндах, которые светятся даже под водой.

Традиция существует уже почти два десятка лет, поэтому даже несмотря на войну дайверы нашли способ установить елку.

Вместо подарочков под елкой оставили найденные на дне потерянные кем-то очки.

Увидеть как это было можно ТУТ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре заметили Санту на велосипеде, а накануне на воде устроили костюмированный карнавал.

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