Целился в сторону людей, а потом — по транспорту: в Кривом Роге мужчина устроил стрельбу

В Покровском районе Кривого Рога 33-летний мужчина стрелял в сторону людей, а затем начал гатить по транспорту.
Нападение произошло 10 марта, однако изъять оружие правоохранителям получилось только вчера. Оказалось, что пистолет был переделан в «домашних условиях».
Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону прохожих, а затем попал по автомобилям. Ранения получили два человека. В конце концов криворожские полицейские идентифицировали нападающего. Им оказался 33-летний местный житель, стрелявший из переделаного оружия.
В настоящее время ему сообщено о подозрении, а найденное в ходе обыска оружие изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время стрелку грозит до 7 лет за незаконное обращение и хранение оружия.
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