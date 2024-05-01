В Никополе мужчина отобрал у мальчика велосипед, а затем – продал

42-летний житель Никополя ограбил 13-летнего мальчика.

На днях недалеко от одного из магазинов Никополя мужчина отобрал велосипед у подростка. Как выяснили полицейские Никопольского районного управления полиции, подозреваемый во время разговора с парнем схватил двухколесного и скрылся с места происшествия.

На следующий день мужчина велосипед продал. Мальчик, отойдя от шока, пожаловался на кражу своим родителям, которые обратились в полицию.

Уже через два дня мужчину, который украл двухколесный транспорт, задержали.

30 апреля следователи по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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