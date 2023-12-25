Жителей Днепра предупредили о двойной опасности: ураганный ветер и скользко

На сегодня, 25 декабря, синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: в Днепре и области местами на дорогах ожидается гололедица, днем возможны порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Уровень опасности – первый, желтый.
Прогнозируется:
25 декабря: Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем 2-7°С тепла, по городу ночью 3-5°С мороза, днем 3-5°С тепла.
26 декабря: переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С, днем 5-10°С тепла.
27 декабря: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С, днем 4-9°С тепла.
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