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В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

Сегодня 20:46
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В Днепре раскрыли тайну одного из старинных домов в центре города.

Новости Днепра про В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

На улице Короленко осталось только несколько домов старше 100 лет. Одна из построек с оригинальными окнами и остатками лепнины на фасаде привлекла внимание известной исследовательницы истории города Елены Присягиной. О сооружении она рассказала в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».

Сейчас в доме находится «Антикафе». Внутри заведения Елена увидела роскошный декор – ручную лепнину на стенах и потолке.

Основная тема – музыкальные инструменты! И первое мнение, что владельцы этого дома являлись музыкантами. Но когда начала искать о них информацию, поняла, что ошиблась, хоть и догадка моя была в чем-то близка, – пишет Елена.

Новости Днепра про В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

Оказалось, что это здание – один из самых маленьких доходных домов Екатеринослава. Он принадлежал братьям Иосифу и Лейзеру Бакку, которые были владельцами музыкального магазина. Поэтому стены и потолок украшала лепнина с фигурками музыкальных инструментов.

Новости Днепра про В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

Елене удалось немного больше узнать о музыкальном магазинчике.

Помимо богатого выбора разнообразных инструментов при магазине была мастерская, где работали специалисты, способные правильно их настроить.

Дом был построен в 1890-х в стиле классической эклектики. К сожалению, большинство декора потеряно. Осталась некоторая лепнина и ажурная кованая решетка в арке.

Новости Днепра про В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

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