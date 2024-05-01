В Днепре раскрыли тайну старинного дома благодаря роскошному декору

На улице Короленко осталось только несколько домов старше 100 лет. Одна из построек с оригинальными окнами и остатками лепнины на фасаде привлекла внимание известной исследовательницы истории города Елены Присягиной. О сооружении она рассказала в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».
Сейчас в доме находится «Антикафе». Внутри заведения Елена увидела роскошный декор – ручную лепнину на стенах и потолке.
Основная тема – музыкальные инструменты! И первое мнение, что владельцы этого дома являлись музыкантами. Но когда начала искать о них информацию, поняла, что ошиблась, хоть и догадка моя была в чем-то близка, – пишет Елена.
Оказалось, что это здание – один из самых маленьких доходных домов Екатеринослава. Он принадлежал братьям Иосифу и Лейзеру Бакку, которые были владельцами музыкального магазина. Поэтому стены и потолок украшала лепнина с фигурками музыкальных инструментов.
Елене удалось немного больше узнать о музыкальном магазинчике.
Помимо богатого выбора разнообразных инструментов при магазине была мастерская, где работали специалисты, способные правильно их настроить.
Дом был построен в 1890-х в стиле классической эклектики. К сожалению, большинство декора потеряно. Осталась некоторая лепнина и ажурная кованая решетка в арке.
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