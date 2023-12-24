В Днепре 78 хвостиков в приюте ждут новогоднего чуда

В Днепре 36 собак, 5 щенков и 37 кошек остались в приюте перед праздниками.

БУ БФ «Лучик надежды на будущее» помогает котикам и песикам, которые остались в сложном положении.

За прошлый месяц новых хозяев нашли 2 котят и 2 кошек.

Волонтеры говорят, что зимой люди не очень охотно забирают домой бездомных животных.

В приюте есть инвалиды и хронические болезни. Многие покинутые люди, уехавшие за границу. Всех их нужно прокормить и вылечить больных, — обращается за помощью Ирина.

Приют обращается за помощью и просит не оставлять пушистых в беде.

На странице в соцсетях владельцы приюта разместили фото животных, ожидающих новых хозяев.

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