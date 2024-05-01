В Днепре скончался ученый и директор ведущего института

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1 мая умер Олег Пилипенко – директор института технической механики НАН Украины и ГКАУ, академик НАН Украины, доктор технических наук, профессор.
Печальное известие сообщили на сайте учреждения, возглавляемого Олегом Викторовичем.
Профессору было 62 года. О причинах смерти и времени прощания с Олегом Пилипенко не сообщается.
Светлая память об Олеге Викторовиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, коллегам, друзьям, – сказано в некрологе.
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