Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота

Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота

Сьогодні 08:25
просмотров

Будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота

На сьогодні, 25 грудня, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища: у Дніпрі та області місцями на дорогах очікується ожеледиця, вдень можливі пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Прогнозується:

25 грудня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла, по місту вночі 3-5°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

26 грудня: мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С, вдень 5-10°С тепла.

27 грудня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С, вдень 4-9°С тепла.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизотаУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизотаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах
Новини Дніпра
Сьогодні 07:55
На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах

Дякуємо нашим захисникам за цілодобовий захист!

Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою
Новини Дніпра
22.12.2023 17:56
Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою

Будь ласка, будьте обачні та не переходьте за сумнівними посиланнями!

На Дніпропетровщині готують до перейменування ще один районний центр: що не так з Синельникове
Новини Дніпра
22.12.2023 16:17
На Дніпропетровщині готують до перейменування ще один районний центр: що не так з Синельникове

Мешканців міста Синельникове закликають пропонувати свої варіанти для нової назви…

На Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських
Новини Дніпра
22.12.2023 11:57
На Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських

Він запропонував поліцейським хабар у сумі 8 тисяч гривень.

Наверх