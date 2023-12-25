Мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота

Будьте обережні!

На сьогодні, 25 грудня, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища: у Дніпрі та області місцями на дорогах очікується ожеледиця, вдень можливі пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Прогнозується:

25 грудня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла, по місту вночі 3-5°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

26 грудня: мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С, вдень 5-10°С тепла.

27 грудня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С, вдень 4-9°С тепла.

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