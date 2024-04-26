“Скоро вже буде Пасха”: порівняння цін на яйця у супермаркетах Дніпра

Уже скоро ми будемо відзначати Великдень - цього року свято буде 5 травня.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти ціни на яйця у супермаркетах Дніпра. Зазначимо, ще нещодавно ціни били всі рекорди – за “десяток” просили 60-70 грн.

Яка ж ситуація зараз?

Якщо купувати у “Сільпо”, то за одне яйце доведеться заплатити 2,39 грн (тобто за 10 штук – 23,9 грн).

Якщо купувати вже в упаковці 10 яєць – то вартість коливається від 34,29 до 49,99.

В “АТБ” ціна на одне яйце також складає 2,39 грн.

За “пофасований десяток” просять від 34,80 до 40,40 грн.

У “Варусі” поштучно одне яйце продають за 2,99 грн.

Якщо брати “десяток”, то ціни наступні: від 33,90 до 62,90 грн.

Лайфхак – як фарбувати яйця в цибулинні!

Візьміть з літрову банку цибулиння, киньте в холодну воду і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипіла, вимкніть вогонь, закрийте кришкою і залиште настоюватися 30 хвилин. У холодний відвар покладіть сирі яйця, обкладіть їх з усіх боків лушпинням і проваріть 10 хвилин. Все, крашанки готові!

Зазначимо, за допомогою все того ж цибулиння можна створити різноманітні орнаменти. Візьміть гілочку петрушки, кропу, листочок клена або липи, невеликі квіточки. Прикладіть їх до яйця і покладіть все разом в капронову панчоху. Міцно зав’яжіть, щоб листочки не рухалися! Варіть у воді з цибулевим лушпинням близько 5-7 хвилин. Вимкніть плиту і залиште яйця у підфарбованій воді на 15 хвилин. Потім дістаньте, дайте крашанкам охолонути, акуратно розріжте шкарпетки і зніміть листочки. Готово!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок.

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