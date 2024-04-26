“Скоро вже буде Пасха”: порівняння цін на яйця у супермаркетах Дніпра - Днепр Инфо
“Скоро вже буде Пасха”: порівняння цін на яйця у супермаркетах Дніпра
просмотров
Сегодня 15:27

Уже скоро ми будемо відзначати Великдень - цього року свято буде 5 травня.

Новости Днепра про

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти ціни на яйця у супермаркетах Дніпра. Зазначимо, ще нещодавно ціни били всі рекорди – за “десяток” просили 60-70 грн.

Яка ж ситуація зараз?

Якщо купувати у “Сільпо”, то за одне яйце доведеться заплатити 2,39 грн (тобто за 10 штук – 23,9 грн).

Новости Днепра про

Якщо купувати вже в упаковці 10 яєць – то вартість коливається від 34,29 до 49,99.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

В “АТБ” ціна на одне яйце також складає 2,39 грн.

Новости Днепра про

За “пофасований десяток” просять від 34,80 до 40,40 грн.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

У “Варусі” поштучно одне яйце продають за 2,99 грн.

Новости Днепра про

Якщо брати “десяток”, то ціни наступні: від 33,90 до 62,90 грн.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Лайфхак – як фарбувати яйця в цибулинні!

Візьміть з літрову банку цибулиння, киньте в холодну воду і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипіла, вимкніть вогонь, закрийте кришкою і залиште настоюватися 30 хвилин. У холодний відвар покладіть сирі яйця, обкладіть їх з усіх боків лушпинням і проваріть 10 хвилин. Все, крашанки готові!

Зазначимо, за допомогою все того ж цибулиння можна створити різноманітні орнаменти. Візьміть гілочку петрушки, кропу, листочок клена або липи, невеликі квіточки. Прикладіть їх до яйця і покладіть все разом в капронову панчоху. Міцно зав’яжіть, щоб листочки не рухалися! Варіть у воді з цибулевим лушпинням близько 5-7 хвилин. Вимкніть плиту і залиште яйця у підфарбованій воді на 15 хвилин. Потім дістаньте, дайте крашанкам охолонути, акуратно розріжте шкарпетки і зніміть листочки. Готово!

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Прокуратура з’ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сегодня 16:25
    Прокуратура з’ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині

    Затримали чоловіка, якого підозрюють у захопленні земель біля Блакитних озер.

    На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:55
    На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео

    Це - ґліцинія.

    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:22
    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

    Дитина в стані середньої тяжкості.

    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:47
    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

    Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де…