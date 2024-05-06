Житель Кривого Рогу вкрав з магазину десять шоколадок та пляшку “Живчика”

У Кривому Розі затримали крадія солодощів.

Днями одну із продуктових крамниць у Криворізькому районі намагалися пограбували. Як повідомили у поліції охорони, 34-річний житель Кривого Рогу вкрав з прилавка солодощі.

Про спробу крадіжки повідомила продавчиня, яка помітивши, що покупець не розрахувався за товар, натиснула тривожну кнопку виклику поліції. За декілька хвилин на місце приїхав наряд охорони.

Виявилося, що чоловік поцупив з прилавка 10 шоколадок та пляшку “Живчика”. Вкрадені товари знайшли в рюкзаку підозрюваного. Неоплачені солодощі повернули продавчині, а крадія затримали та забрали у відділок для подальшого з’ясування всіх обставин.

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