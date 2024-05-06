У Дніпрі жителі 12 кварталу просять перенести трамвайну зупинку з небезпечного перехрестя: у чому річ

Після останньої смертельної ДТП на 12 кварталі, коли жінку переїхала фура, у соцмережі розгорілася дискусія щодо того, чи потрібно перенесли трамвайну зупинку біля БК “Шинник”.
У Facebook-спільноті “12 квартал” житель Дніпра Віталій запропонував розташувати зупинку в більш безпечному місці, трохи далі від небезпечного перехрестя.
На думку Віталія, наявне місце для посадки/висадки пасажирів трамвая є небезпечним для них.
Щороку на цій зупинці та перехресті відбувається безліч нещасних випадків із летальним кінцем. Чергова трагічна ситуація сталася нещодавно, коли водій фури заловив жінку на смерть. Водій не побачив, як жінка переходила дорогу до трамвая, що спричинило ще одну втрату людського життя, – написав містянин.
Перш за все, на думку Віталія, треба перенести зупинку на безпечну відстань перед пішохідним переходом, а саме:
Проте не всі поділяють думку Віталія. У коментарях розгорілася палка дискусія. Люди зазначають, що остання смертельна ДТП не пов’язана з розташуванням зупинки трамвая, а трапилася через те, що жінка порушила ПДР та пішла на червоне світло.
Дніпряни впевнені, що зупинка розташована у зручному місці, а її перенесення ні на що не вплине, якщо пішоходи та водії не почнуть дотримуватися правил дорожнього руху.
Водночас у коментарях зазначили, що раніше зупинка була в іншому місці й таких проблем не було.
60 років тому ця зупинка була трохи за перехрестям. Не треба було бігти з однієї зупинки на другу, як побачиш трамвай. Стояли собі спокійненько і чекали! Наступна теж була за перехрестям за 152-ю дивізією. Там зупинялися обидва трамваї, – пише дніпрянка Наталя.
Читайте також:
Автор:
В ОВА розповіли, чому жителі Дніпра могли чути звук вибуху.
У небі над Дніпром помітили цікавий знак з хмар.
Першого понеділка після Великодня в Україні відзначають Поливаний або Обливаний…
Сума заборгованості за цими адресами становить 1 573 488, 12…