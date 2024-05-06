У Дніпрі жителі 12 кварталу просять перенести трамвайну зупинку з небезпечного перехрестя: у чому річ

Жителі Дніпра пропонують перенесли трамвайну зупинку з "аварійного" перехрестя.

Після останньої смертельної ДТП на 12 кварталі, коли жінку переїхала фура, у соцмережі розгорілася дискусія щодо того, чи потрібно перенесли трамвайну зупинку біля БК “Шинник”.

У Facebook-спільноті “12 квартал” житель Дніпра Віталій запропонував розташувати зупинку в більш безпечному місці, трохи далі від небезпечного перехрестя.

На думку Віталія, наявне місце для посадки/висадки пасажирів трамвая є небезпечним для них.

Щороку на цій зупинці та перехресті відбувається безліч нещасних випадків із летальним кінцем. Чергова трагічна ситуація сталася нещодавно, коли водій фури заловив жінку на смерть. Водій не побачив, як жінка переходила дорогу до трамвая, що спричинило ще одну втрату людського життя, – написав містянин.

Що пропонує автор звернення?

Перш за все, на думку Віталія, треба перенести зупинку на безпечну відстань перед пішохідним переходом, а саме:

розмістити зупинку транспорту перед пішохідним переходом на безпечній відстані від перехрестя, аби забезпечити необхідний кут огляду для водіїв та пішоходів;

встановити на жвавих перехрестях без світлофорів знак “стоп” разом зі знаком “пішохідний перехід”, а також підвищити штрафи для водіїв, які проігнорують ці знаки;

зробити відповідну дорожню розмітку;

Проте не всі поділяють думку Віталія. У коментарях розгорілася палка дискусія. Люди зазначають, що остання смертельна ДТП не пов’язана з розташуванням зупинки трамвая, а трапилася через те, що жінка порушила ПДР та пішла на червоне світло.

Дніпряни впевнені, що зупинка розташована у зручному місці, а її перенесення ні на що не вплине, якщо пішоходи та водії не почнуть дотримуватися правил дорожнього руху.

Водночас у коментарях зазначили, що раніше зупинка була в іншому місці й таких проблем не було.

60 років тому ця зупинка була трохи за перехрестям. Не треба було бігти з однієї зупинки на другу, як побачиш трамвай. Стояли собі спокійненько і чекали! Наступна теж була за перехрестям за 152-ю дивізією. Там зупинялися обидва трамваї, – пише дніпрянка Наталя. Дискусія триває і досі.

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