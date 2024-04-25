У Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку: водій був тверезий, коментар поліції

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі на просп. Богдана Хмельницького сталася жахлива аварія – там фура DAF на смерть переїхала жінку.
На місці працювали слідчі з ДТП.
Згодом у поліції журналісту dnepr.info повідомили деталі аварії.
Близько 11-ї години водій 1988 р. н., керуючи автомобілем DAF з напівпричепом, почав рух по вул. Бориса Кротова та в районі перехрестя з просп. Богдана Хмельницького допустив наїзд на невстановленого пішохода (жінку віком приблизно 60 років), яка перетинала проїзну частину справа наліво за напрямком руху автомобіля у невстановленому для переходу місці. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці події, – зазначили у поліції.
Попередньо, водій був тверезий. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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На місці працюють слідчі з ДТП.