Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку: водій був тверезий, коментар поліції

У Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку: водій був тверезий, коментар поліції

Сьогодні 14:27
просмотров

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України.

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку: водій був тверезий, коментар поліції

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі на просп. Богдана Хмельницького сталася жахлива аварія – там фура DAF на смерть переїхала жінку.

На місці працювали слідчі з ДТП.

Згодом у поліції журналісту dnepr.info повідомили деталі аварії.

Близько 11-ї години водій 1988 р. н., керуючи автомобілем DAF з напівпричепом, почав рух по вул. Бориса Кротова та в районі перехрестя з просп. Богдана Хмельницького допустив наїзд на невстановленого пішохода (жінку віком приблизно 60 років), яка перетинала проїзну частину справа наліво за напрямком руху автомобіля у невстановленому для переходу місці. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці події, – зазначили у поліції.

Попередньо, водій був тверезий. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку: водій був тверезий, коментар поліціїУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    Де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ

    У травні в Дніпрі знову вимикатимуть газ через ремонтні роботи

    Скільки коштує проживання в номері в різних готелях Дніпра: ціни стартують від 5,5 тис грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:41
    Скільки коштує проживання в номері в різних готелях Дніпра: ціни стартують від 5,5 тис грн

    У Дніпрі великою популярністю користується орендоване житло: квартири в оренду…

    Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:09
    Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

    Аферистів, які заробляли на уявних товарах, який не існувало, викрили…

    Відірвані руки та ноги: у Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    Відірвані руки та ноги: у Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку

    На місці працюють слідчі з ДТП.

    Наверх