У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

Сума заборгованості за цими адресами становить 1 573 488, 12 грн.

КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам. Так, з 7 до 10 травня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у наступних районах міста:

Чечелівський,

Індустріальний,

Шевченківський.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Важливо: відключення також буде проведено боржникам багатоквартирних будинків.

З графіком та адресами можна ознайомитися нижче або за посиланням на сайті КП.

Сума заборгованості перед нашим підприємством за цими адресами становить 1 573 488, 12 грн. Щоб не залишитися без води, просимо боржників терміново погасити борги. КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу.

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