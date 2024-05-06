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У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

Сьогодні 12:32
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Сума заборгованості за цими адресами становить 1 573 488, 12 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам. Так, з 7 до 10 травня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у наступних районах міста:

  • Чечелівський,
  • Індустріальний,
  • Шевченківський.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Важливо: відключення також буде проведено боржникам багатоквартирних будинків.

З графіком та адресами можна ознайомитися нижче або за посиланням на сайті КП.

Сума заборгованості перед нашим підприємством за цими адресами становить 1 573 488, 12 грн. Щоб не залишитися без води, просимо боржників терміново погасити борги. КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП”, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу.

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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травняУкраїнська

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