На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларів

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід одному з голів районного суду на Дніпропетровщині, якого нещодавно затримали на хабарі.
Мова йде про суддю з Верхньодніпровська, який за 2,5 тисячі доларів або 97 тисяч гривень обіцяв громадянину зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Посадовця піймали “на гарячому”.
За інформацією ЗМІ, суддя вийшов під заставу в 908 тисяч гривень
Клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у виді застави у межах кримінального провадження – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді у виді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, – зазначається у рішенні ВАКС.
Крім застави, підозрюваний не може виїжджати за межі Верхньодніпровська, має носити електронний браслет і повинен закордонні паспорти. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та іншими учасниками справи.
“Невиїзним” суддя, якого підозрюють в хабарі, буде щонайменше до 25 червня.
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