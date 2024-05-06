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  • На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларів

На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларів

Сьогодні 11:53
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Під заставу вийшов суддя з Дніпропетровщини, якого нещодавно піймали на хабарі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларів

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід одному з голів районного суду на Дніпропетровщині, якого нещодавно затримали на хабарі. 

Мова йде про суддю з Верхньодніпровська, який за 2,5 тисячі доларів або 97 тисяч гривень обіцяв громадянину зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Посадовця піймали “на гарячому”. 

За інформацією ЗМІ, суддя вийшов під заставу в 908 тисяч гривень

Клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у виді застави у межах кримінального провадження – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді у виді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, – зазначається у рішенні ВАКС.

Крім застави, підозрюваний не може виїжджати за межі Верхньодніпровська, має носити електронний браслет і повинен закордонні паспорти. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та іншими учасниками справи. 

“Невиїзним” суддя, якого підозрюють в хабарі, буде щонайменше до 25 червня. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині під заставу в 900 тис гривень вийшов суддя, якого затримали на хабарі в 2,5 тис доларівРусский

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