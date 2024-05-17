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У Кривому Розі попередили про промисловий вибух

Сьогодні 13:09
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині 17 травня можуть лунати вибухи.

Новости Днепра про У Кривому Розі попередили про промисловий вибух

Кар’єри Кривого Рогу знову випробовуватимуть на міцність нерви місцевих жителів. 

Вибух, який почують 17 травня мешканці Тернівського району – промисловий. Гучний звук жителі можуть почути після 13:00.

У “Першотравневому” карʼєрі Північного ГЗК тривають планові роботи. Причин для занепокоєння немає. 

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