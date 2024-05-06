В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на взятке.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения одному из председателей районного суда на Днепропетровщине, которого недавно задержали на взятке.

Речь идет о судье из Верхнеднепровска, который за 2,5 тысячи долларов или 97 тысяч гривен обещал гражданину снять арест с имущества, изъятого в рамках уголовного производства. Чиновника поймали «на горячем».

По информации СМИ, судья вышел под залог в 908 тысяч гривен

Ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде залога в рамках уголовного производства – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908 400 гривен, — отмечается в решении ВАКС.

Помимо залога, подозреваемый также не может выезжать за пределы Верхнеднепровска, должен носить электронный браслет и обязан сдать свои загранпаспорта. Ему запрещено общаться со свидетелями и другими участниками дела.

«Невыездным» судья, подозреваемый во взятке, будет по меньшей мере до 25 июня.