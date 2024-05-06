В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения одному из председателей районного суда на Днепропетровщине, которого недавно задержали на взятке.
Речь идет о судье из Верхнеднепровска, который за 2,5 тысячи долларов или 97 тысяч гривен обещал гражданину снять арест с имущества, изъятого в рамках уголовного производства. Чиновника поймали «на горячем».
По информации СМИ, судья вышел под залог в 908 тысяч гривен
Ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде залога в рамках уголовного производства – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908 400 гривен, — отмечается в решении ВАКС.
Помимо залога, подозреваемый также не может выезжать за пределы Верхнеднепровска, должен носить электронный браслет и обязан сдать свои загранпаспорта. Ему запрещено общаться со свидетелями и другими участниками дела.
«Невыездным» судья, подозреваемый во взятке, будет по меньшей мере до 25 июня.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил…
В Кривом Роге на Днепропетровщине спасли собаку, которая оказалась замурованной…
Важна любая информация!
В первый понедельник после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. По традиции все друг друга обливают водой, так как она в первую неделю после праздника Пасхи считается целебной.
По информации от Днепровского филиала "Газсети", в период с 6 по 9 мая в Днепровском районе и Днепре на газпроводе будут проводиться ремонтные работы.
Новый законопроект №10379 предусматривает значительное повышение штрафов для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне.
В Кривом Роге на Днепропетровщине аист поселился на территории ГОКов и стал "провидцем Победы".
Хорошего дня, друзья!
Сегодня в Днепре пожарные спасли двух человек из горящего дома.
Сегодня войска России снова атаковали Никопольщину.
В Днепре могут быть переименованы парк Гагарина.
Сегодня враг ударил по центру Харькова, известно о десяти раненых.
Шокирующее избиение несовершеннолетнего произошло в городе Кривой Рог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!