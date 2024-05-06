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  • В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

Сегодня 11:53
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Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на взятке.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения одному из председателей районного суда на Днепропетровщине, которого недавно задержали на взятке.

Речь идет о судье из Верхнеднепровска, который за 2,5 тысячи долларов или 97 тысяч гривен обещал гражданину снять арест с имущества, изъятого в рамках уголовного производства. Чиновника поймали «на горячем».

По информации СМИ, судья вышел под залог в 908 тысяч гривен

Ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде залога в рамках уголовного производства – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908 400 гривен, — отмечается в решении ВАКС.

Помимо залога, подозреваемый также не может выезжать за пределы Верхнеднепровска, должен носить электронный браслет и обязан сдать свои загранпаспорта. Ему запрещено общаться со свидетелями и другими участниками дела.

«Невыездным» судья, подозреваемый во взятке, будет по меньшей мере до 25 июня.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларовУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларовРусский

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