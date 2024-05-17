В Кривом Роге предупредили о промышленном взрыве

Карьеры Кривого Рога снова будут испытывать на прочность нервы местных жителей.
Взрыв, который 17 мая услышат жители Терновского района – промышленный. Громкий звук прозвучит после 13:00.
В «Первомайском» карьере Северного ГОКа продолжаются плановые работы. Причин для беспокойства нет.
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