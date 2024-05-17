В Кривом Роге под футбольным полем построят «подземную школу»

«Подземной школой» называют противорадиационное укрытие на 300 человек, где учителя смогут обучать детей во время воздушных тревог. Об этом говорится на странице Управления печати и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.
Огромное укрытие под футбольным полем на территории гимназии в Долгинцевском районе начали строить 1 мая. Внутри отдельного от школы помещения под землей будут обустроены места для занятий учащихся, санузлы, медпункт, буфет и другие вспомогательные и технологические помещения.
Противорадиационное укрытие (подземная школа) спроектировано в соответствии со всеми строительными нормами, применяемыми во время войны. Размеры здания — 900 м2.
Проектом предусмотрена доступность для маломобильных посетителей. Будут заведены все внутренние коммуникации и пути движения, обустроены зоны безопасности и специально оборудованные санузлы. Работы начались 1 мая и продлятся 8 месяцев», – отметил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.
Параллельно в городе продолжают обустраивать укрытия в школах. В настоящее время создано 211 убежищ, получивших разрешение от ГСЧС.
В Кривом Роге сейчас работают 129 школ гимназий и лицеев, в 121 заведении образовательный процесс проходит в онлайн формате с еженедельными оффлайн консультациями. Укрытия обустроены в 108 школах, в 88 детских садах и хранилищ 15 — во внешкольных учреждениях, все они получили разрешение от ГСЧС.
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