В Кривом Роге под футбольным полем построят «подземную школу»

В Кривом Роге строят "подземные школы".

«Подземной школой» называют противорадиационное укрытие на 300 человек, где учителя смогут обучать детей во время воздушных тревог. Об этом говорится на странице Управления печати и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

Огромное укрытие под футбольным полем на территории гимназии в Долгинцевском районе начали строить 1 мая. Внутри отдельного от школы помещения под землей будут обустроены места для занятий учащихся, санузлы, медпункт, буфет и другие вспомогательные и технологические помещения.

Противорадиационное укрытие (подземная школа) спроектировано в соответствии со всеми строительными нормами, применяемыми во время войны. Размеры здания — 900 м2.

Проектом предусмотрена доступность для маломобильных посетителей. Будут заведены все внутренние коммуникации и пути движения, обустроены зоны безопасности и специально оборудованные санузлы. Работы начались 1 мая и продлятся 8 месяцев», – отметил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

Параллельно в городе продолжают обустраивать укрытия в школах. В настоящее время создано 211 убежищ, получивших разрешение от ГСЧС.

В Кривом Роге сейчас работают 129 школ гимназий и лицеев, в 121 заведении образовательный процесс проходит в онлайн формате с еженедельными оффлайн консультациями. Укрытия обустроены в 108 школах, в 88 детских садах и хранилищ 15 — во внешкольных учреждениях, все они получили разрешение от ГСЧС.

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