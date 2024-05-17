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У Кривому Розі під футбольним полем збудують “підземну школу”

Сьогодні 15:10
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У Кривому Розі будують "підземні школи".

Новости Днепра про У Кривому Розі під футбольним полем збудують

“Підземною школою” називають протирадіаційне укриття на 300 осіб, де вчителі зможуть навчати дітей під час повітряних тривог. Про це йдеться на сторінці Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради.

Величезне укриття під футбольним полем на території гімназії в Довгинцівському районі почали будувати 1 травня. Всередині окремого від школи приміщення під землею будуть облаштовані місця для занять учнів, санвузли, медпункт, буфет та інші допоміжні й технологічні приміщення. 

Протирадіаційне укриття (підземна школа) спроєктоване відповідно до всіх будівельних норм, які застосовуються під час війни. Розміри будівлі – 900 м2. 

Проєктом передбачена доступність для маломобільних відвідувачів. Будуть заведені всі внутрішні комунікації та шляхи руху, облаштовані зони безпеки та спеціально обладнані санвузли. Роботи розпочалися 1 травня та триватимуть 8 місяців”, – зазначив начальник управління капітального будівництва Валерій Катькін.

Паралельно у місті продовжують облаштовувати укриття у школах. Нині створено 211 сховищ, які отримали дозвіл від ДСНС.

Наразі у Кривому Розі працюють 129 шкіл гімназій та ліцеїв, у 121 закладі освітній процес проходить в онлайн форматі зі щотижневими офлайн консультаціями. Укриття облаштовані у 108 школах, у 88 дитячих садочках та ще сховищ 15 – у позашкільних закладах, всі вони отримали дозвіл від ДСНС.

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Новости Днепра про У Кривому Розі під футбольним полем збудують Українська

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