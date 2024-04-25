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На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсуду

Сьогодні 16:27
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Голову райсуду та посередника викрили на хабарі на Дніпропетровщині

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсуду

Голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв громадянину зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Про це повідомляє Нацполіція та НАБУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсуду

Свої послуги суддя оцінив у 2500 тисяч доларів. 

Підозрюваний обіцяв винесення рішення на користь особи. 

За результатами обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів вилучено гроші, які були отримані як неправомірна вигода. Вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та його посереднику. 

Кримінальне провадження розслідується за статтею 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову райсудуУкраїнська

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