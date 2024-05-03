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  • Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

Сьогодні 10:00
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Тепер трьох учасників організованої групи судитимуть!

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

За даними слідства, троє мешканців Кривого Рогу розробили шахрайську схему для заволодіння коштами громадян.

Обвинувачені за допомогою програмного забезпечення незаконно отримували доступ до клієнтських баз банківських установ. Використовуючи персональні дані громадян, вони робили дублікати SIM-карток, що надавало безперешкодний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. У подальшому учасники групи виводили гроші на підконтрольні рахунки, а також оформлювали фінансові кредити.

Внаслідок таких протиправних дій потерпілим завдано збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час обшуків за місцями проживання обвинувачених вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки, готівку.

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

Згодом прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи за фактами порушення недоторканості приватного життя, крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 182, ч. 5 ст. 185, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

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Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінгУкраїнська

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