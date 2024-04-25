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  • У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

Сьогодні 13:43
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У Кривому Розі дитина вистрибнула з вікна 4-го поверху, аби врятуватися від вогню.

Новости Днепра про У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

У Кривому Розі сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки. До приїзду рятувальників “швидка” забрала до лікарні 9-річну дівчинку. Сусіди кажуть, що дитина, аби врятуватися, вистрибнула з вікна помешкання охопленого вогнем.

Внизу школярку ловили люди, які натягнули ковдру, щоб пом’якшити падіння. Дівчинка залишилася живою, але попередньо відомо, що в неї є забої та травми, повідомляє місцеве видання “Свої”.

У квартирі згоріли домашні речі, площа пожежі склала 15 м². Причину з’ясовують. 

Новости Днепра про У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

Новости Днепра про У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

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Новости Днепра про У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватисяУкраїнська

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