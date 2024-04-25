У Кривому Розі дівчинка вистрибнула з квартири, охопленої вогнем, аби врятуватися

У Кривому Розі сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки. До приїзду рятувальників “швидка” забрала до лікарні 9-річну дівчинку. Сусіди кажуть, що дитина, аби врятуватися, вистрибнула з вікна помешкання охопленого вогнем.
Внизу школярку ловили люди, які натягнули ковдру, щоб пом’якшити падіння. Дівчинка залишилася живою, але попередньо відомо, що в неї є забої та травми, повідомляє місцеве видання “Свої”.
У квартирі згоріли домашні речі, площа пожежі склала 15 м². Причину з’ясовують.
Читайте також:
Автор:
То робота ППО!
У Дніпровській міській раді розповіли, куди звертатися містянам, якщо будинок…
Аферистів, які заробляли на уявних товарах, який не існувало, викрили…
У Павлограді знесуть пам'ятник засновнику міста.