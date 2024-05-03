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Ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району: виникла пожежа

Сьогодні 07:58
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Люди не постраждали.

Новости Днепра про Ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району: виникла пожежа

Вчора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району – виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, продовжувалися атаки і на Нікопольщину.

Спершу ввечері агресор поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На ранок під ударом знову опинився Нікополь та Марганецька громада. Окупанти застосовували безпілотники.

Люди не постраждали. Наслідки атак ще уточнюються.

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