88-річний дідусь пішки вийшов з окупації, аби не брати паспорт РФ: його евакуювали до Дніпра

Пенсіонер пішки виходив з окупованого міста, аби його не змусили отримати російське громадянство.

Історію, яка розчулила українців, розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

88-річний Іван Якович з одним рюкзаком вийшов з окупованого Очеретиного, де росіяни забрали в нього всі документи, крім пенсійного, а натомість хотіли дати паспорт РФ. Однак дідусь цього не хотів, тому вирішив покинути рідний дім, відмовившись від громадянства країни-агресорки.

Він самостійно дістався підконтрольній Україні території, де його зустріли волонтери та евакуювали у безпечне місце. Дорога була непроста, Іван Якович потрапив під обстріл, але після кількох годин в укритті, його забрали з собою небайдужі благодійники.

Завдяки співпраці з організацією “Схід-SOS”, питання евакуації дідуся оперативно вирішили. Нині Іван Якович у шелтері в Дніпрі. Потім пенсіонера поселять в одній із установ соціального захисту населення.

Вчинок дідуся розчулив багатьох. Вчинок Івана Яковича називають сміливим вираження громадянської позиції та любові до Батьківщини.

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