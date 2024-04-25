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  • 88-річний дідусь пішки вийшов з окупації, аби не брати паспорт РФ: його евакуювали до Дніпра

88-річний дідусь пішки вийшов з окупації, аби не брати паспорт РФ: його евакуювали до Дніпра

Сьогодні 13:15
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Пенсіонер пішки виходив з окупованого міста, аби його не змусили отримати російське громадянство.

Новости Днепра про 88-річний дідусь пішки вийшов з окупації, аби не брати паспорт РФ: його евакуювали до Дніпра

Історію, яка розчулила українців, розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

88-річний Іван Якович з одним рюкзаком вийшов з окупованого Очеретиного, де росіяни забрали в нього всі документи, крім пенсійного, а натомість хотіли дати паспорт РФ. Однак дідусь цього не хотів, тому вирішив покинути рідний дім, відмовившись від громадянства країни-агресорки. 

Він самостійно дістався підконтрольній Україні території, де його зустріли волонтери та евакуювали у безпечне місце. Дорога була непроста, Іван Якович потрапив під обстріл, але після кількох годин в укритті, його забрали з собою небайдужі благодійники. 

Завдяки співпраці з організацією “Схід-SOS”, питання евакуації дідуся оперативно вирішили. Нині Іван Якович у шелтері в Дніпрі. Потім пенсіонера поселять в одній із установ соціального захисту населення. 

Вчинок дідуся розчулив багатьох. Вчинок Івана Яковича називають сміливим вираження громадянської позиції та любові до Батьківщини. 

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Новости Днепра про 88-річний дідусь пішки вийшов з окупації, аби не брати паспорт РФ: його евакуювали до ДніпраУкраїнська

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