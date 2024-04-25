В Днепропетровской области на взятке задержали главу райсуда

По результатам обысков по местам работы и проживанию фигурантов изъяты деньги, полученные как неправомерная выгода. Решается вопрос об оглашении подозрения председателю одного из районных судов и его посреднику.

Об этом сообщает Нацполиция и НАБУ.

Председатель суда через посредника требовал 2500 долларов неправомерной выгоды. Взамен обещал гражданину снять арест с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

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