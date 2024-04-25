В Днепропетровской области на взятке задержали главу райсуда

Председатель суда через посредника требовал 2500 долларов неправомерной выгоды. Взамен обещал гражданину снять арест с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.
Об этом сообщает Нацполиция и НАБУ.
Свои услуги судья оценил в 2,5 тис долларов.
Подозреваемый обещал вынесение решения в его пользу.
По результатам обысков по местам работы и проживанию фигурантов изъяты деньги, полученные как неправомерная выгода. Решается вопрос об оглашении подозрения председателю одного из районных судов и его посреднику.
Уголовное производство расследуется по статье 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге ребенок выпрыгнул из окна 4-го этажа, чтобы…
Это работа ПВО!
Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в…
В Павлограде снесут памятник основателю города.
Женщин вывозили в Польшу, где они должны были зарабатывать деньги попрошайничеством.
В Днепре снова будет курсировать троллейбус №21.
Мунтян похвастался люксовой машиной, которую ему подарила команда.
Теплую погоду «почувствовали» не только деревья с цветами, но и клещи. Они «просыпаются» когда температура тепла становится более 15 градусов тепла. Сезон их активности будет длится до конца осени, а пик наступит в мае-июне, а после – в сентябре-октябре.
Частные врачи жалуются на "подводные камни" в украинском законодательстве.
Определился победитель финальной серии за "золото" мужской Суперлиги Украины по баскетболу.
Весенний грибной сезон в самом разгаре.
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много…
В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!