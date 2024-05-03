На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

Рівень небезпеки - жовтий!

4 та 5 травня в Україні спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв’язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє “Укргідрометцентр”.

Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Дніпро та Дніпропетровську область, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі буде ясно та без опадів.

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