На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

4 та 5 травня в Україні спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв’язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє “Укргідрометцентр”.
Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С, – йдеться в повідомленні.
Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Дніпро та Дніпропетровську область, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі буде ясно та без опадів.
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