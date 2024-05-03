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На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

Сьогодні 08:45
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Рівень небезпеки - жовтий!

Новости Днепра про На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

4 та 5 травня в Україні спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв’язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє “Укргідрометцентр”.

Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Дніпро та Дніпропетровську область, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області. 

Новости Днепра про На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі буде ясно та без опадів

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