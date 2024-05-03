З 23 квітня перестав виходити на зв’язок: на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка

Важлива будь-яка інформація!

Правоохоронці Павлограда розшукують 40-річного Андрія Павлухіна.

З 23 квітня чоловік перестав виходити на зв’язок, наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє Павлоградський районний відділ поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся.

Був одягнений: чорна куртка, чорні спортивні штани, чорне взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Андрія Павлухіна, просимо повідомити за телефонами: 066 345 58 97, 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рятувальники спускали з Говерли туриста із Дніпра, який травмувався.

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