У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації

Сьогодні, 6 травня, у мережі почали поширювати інформацію, що нібито в ТЦ “Пасаж” загорівся один із магазинів.
“Пасаж” не працює, там спалахнув один із магазинів. Через гасіння пожежі затопило кілька магазинів, – пише ТГ-канал “Труха.Дніпро”.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї інформації до адміністрації ТЦ. Журналісту dnepr.info повідомили, що “Пасаж” наразі не працює з технічних причин (яких саме, не зазначили), а пожежі ніякої не було.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на турбазі влаштували стрілянину.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі на Дніпропетровщині лелека оселився на території ГЗК…
Кількість лобових зіткнень має звестись до 0!
Поїздами керуватимуть 650 дніпровських юних залізничників!
Корисна інформація!