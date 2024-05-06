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  • У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації

У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації

Сьогодні 11:39
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ТЦ "Пасаж" тимчасово не працює.

Новости Днепра про У Дніпрі в ТЦ

Сьогодні, 6 травня, у мережі почали поширювати інформацію, що нібито в ТЦ “Пасаж” загорівся один із магазинів.

“Пасаж” не працює, там спалахнув один із магазинів. Через гасіння пожежі затопило кілька магазинів, – пише ТГ-канал “Труха.Дніпро”.

Новости Днепра про У Дніпрі в ТЦ

Ми звернулися за коментарем щодо цієї інформації до адміністрації ТЦ. Журналісту dnepr.info повідомили, що “Пасаж” наразі не працює з технічних причин (яких саме, не зазначили), а пожежі ніякої не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на турбазі влаштували стрілянину

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