У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад

У Дніпрі знову запрацював 17-метровий фонтан-водоспад "Поріг ревучий" на Монастирському острові.

Цей унікальний штучний водоспад – єдиний в Україні.

Адже він розташований у місці природного виходу скельних порід на крутому березі острова та сягає більше 17 метрів у висоту. А галогенне підсвічування робить незабутніми вечірні прогулянки жителів Дніпра.

Його офіційне відкриття відбулося 14 вересня 2013 року на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Поруч із фонтаном знаходиться 20-ти метровий пам’ятник українському письменнику.

Цікаво, що Тарас Шевченко заповідав, аби його поховали там, де “Було видно, було чути, як реве Ревучий”.

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