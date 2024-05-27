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У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад

Сьогодні 12:08
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У Дніпрі знову запрацював 17-метровий фонтан-водоспад "Поріг ревучий" на Монастирському острові.

Новости Днепра про У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад

Цей унікальний штучний водоспад – єдиний в Україні.
Адже він розташований у місці природного виходу скельних порід на крутому березі острова та сягає більше 17 метрів у висоту. А галогенне підсвічування робить незабутніми вечірні прогулянки жителів Дніпра.

Його офіційне відкриття відбулося 14 вересня 2013 року на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Поруч із фонтаном знаходиться 20-ти метровий пам’ятник українському письменнику.

Цікаво, що Тарас Шевченко заповідав, аби його поховали там, де “Було видно, було чути, як реве Ревучий”.

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Новости Днепра про У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспадУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспадРусский

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