В Днепре в ТЦ «Пассаж» якобы загорелся один из магазинов: комментарий администрации

Сегодня, 6 мая, в сети начали распространять информацию, что якобы в ТЦ «Пассаж» загорелся один из магазинов.
«Пассаж» не работает, там загорелся один из магазинов. Из-за тушения пожара затопило несколько магазинов, — пишет ТГ-канал «Труха.Днепр».
Мы обратились за комментарием относительно этой информации в администрацию ТЦ. Журналисту dnepr.info сообщили, что «Пассаж» пока не работает по техническим причинам (каким именно, не отметили), а пожара никакого не было.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на турбазе устроили стрельбу.
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