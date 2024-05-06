От просп. Труда и до поворота на ж/м Сокол: в Днепре на Космической устанавливают колесоотбойный брус (ФОТО)

Количество лобовых столкновений должно свестись к 0!

В Днепре дорожники продолжают устанавливать колесоотбойный брус, чтобы свести аварии с лобовым столкновением к 0. Сейчас его монтируют на улице Космической, ведь из-за того, что этот участок имеет большой уклон и изгибы дорожного покрытия, здесь случается больше всего аварий.

Об этом сообщили в Днепровском горсовете.

Отмечается, что брус смонтируют от просп. Труда и до поворота на ж/м Сокол — это участок длиной примерно 600-650 метров.

Это наиболее аварийный участок, потому что здесь много поворотов, которые ограничивают видение транспорта, который движется впереди или навстречу. Из-за этого мы получали очень много обращений от горожан. Поэтому вместе с патрульной полицией и департаментом транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета мы разработали схему организации дорожного движения. Согласно ей и проводим работы. Планируем завершить их в течение двух недель, — рассказала начальница управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Светлана Литвинова.

Отметим, в нашем городе устанавливают колесоотбойный брус европейского образца. Он получает высокие оценки по безопасности уже в течение нескольких лет. Его и другие брусья мира ежегодно с помощью краш-теста проверяет крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии ADAC. На сегодня более чем на 20 улицах Днепра, где есть этот брус, аварии с лобовым столкновением сведены к нулю.

На сегодня брус есть на главных артериях Днепра: это Солнечная набережная, Набережная Победы, Набережная Заводская, проспект Слобожанский, проспект Дмитрия Яворницкого, проспект Науки и другие. В планах — правобережная развязка Кайдакского моста для того, чтобы исключить «вылет» автомобильного транспорта с откосов моста. Но все будет зависеть от финансирования, — добавила Светлана Литвинова.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: