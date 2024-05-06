От просп. Труда и до поворота на ж/м Сокол: в Днепре на Космической устанавливают колесоотбойный брус (ФОТО)

В Днепре дорожники продолжают устанавливать колесоотбойный брус, чтобы свести аварии с лобовым столкновением к 0. Сейчас его монтируют на улице Космической, ведь из-за того, что этот участок имеет большой уклон и изгибы дорожного покрытия, здесь случается больше всего аварий.
Об этом сообщили в Днепровском горсовете.
Отмечается, что брус смонтируют от просп. Труда и до поворота на ж/м Сокол — это участок длиной примерно 600-650 метров.
Это наиболее аварийный участок, потому что здесь много поворотов, которые ограничивают видение транспорта, который движется впереди или навстречу. Из-за этого мы получали очень много обращений от горожан. Поэтому вместе с патрульной полицией и департаментом транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета мы разработали схему организации дорожного движения. Согласно ей и проводим работы. Планируем завершить их в течение двух недель, — рассказала начальница управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Светлана Литвинова.
Отметим, в нашем городе устанавливают колесоотбойный брус европейского образца. Он получает высокие оценки по безопасности уже в течение нескольких лет. Его и другие брусья мира ежегодно с помощью краш-теста проверяет крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии ADAC. На сегодня более чем на 20 улицах Днепра, где есть этот брус, аварии с лобовым столкновением сведены к нулю.
На сегодня брус есть на главных артериях Днепра: это Солнечная набережная, Набережная Победы, Набережная Заводская, проспект Слобожанский, проспект Дмитрия Яворницкого, проспект Науки и другие. В планах — правобережная развязка Кайдакского моста для того, чтобы исключить «вылет» автомобильного транспорта с откосов моста. Но все будет зависеть от финансирования, — добавила Светлана Литвинова.
Читайте также:
Автор:
На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди…
В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.
В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими…
Ветряно будет завтра в Днепре и области.
На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.
Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.
В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.
В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими лабораториями. Теперь в этих лабораториях жители Днепра могут бесплатно сдать анализы.
Ветряно будет завтра в Днепре и области.
Новый закон об ужесточении ответственности для "уклонистов" может привести к "заочным" штрафам.
В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.
В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.
На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.
Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение. На сцене в Швеции от Украины выступит дуэтом Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!