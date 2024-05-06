Легкоатлетка из Днепра завоевала уже вторую лицензию на Олимпийские игры-2024

В целом Днепропетровскую область будут представлять семь атлетов.

Легкоатлетка из Днепра Анна Рыжикова завоевала уже вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.

Она сделала это на мировых соревнованиях в Нассау, что на Багамах. Украинская команда смешанной эстафеты, в составе которой и Анна, финишировала второй в своем забеге. Теперь девушка имеет право побороться на Олимпиаде и в миксте 4х400 м.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Поздравляю с крутым достижением! — написал он.

Отметим, также Анна Рыжикова будет выступать в Париже в личных стартах, поскольку выполнила нормативы.

Добавим: две лицензии на Игры в Париже имеет и еще один спортсмен области — пловец Александр Желтяков. А в целом Днепропетровскую область будут представлять семь атлетов.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе.

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