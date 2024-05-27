На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)

Спасатели, как обычно, приехали на территорию предприятия для ликвидации возгорания.
На месте оказалось, что оно охранялось песиком, чудом выжившим после обстрела. Как сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пожарные оперативно потушили огонь, площадь которого составила 100 квадратных метров, а собачку спасли.
Также опубликовали видео момента, на котором один из спасателей продолжает ликвидировать пожар, а другой — снял с собаки ошейник, прикрепленный к цепи, и понес на руках в безопасное место.
К счастью, никто из людей и животных не пострадал.
Ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
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