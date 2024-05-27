Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК

Новостройку планируют построить на пересечении улиц Архитектора Олега Петрова (бывшая Чернышевского) и Бригадной. В прошлом году проект застройки на этом участке уже представили, но в профильном управлении министерства культуры потребовали его переработать. Ведь здесь находятся 5 исторических домов. В начале мая архитектор Михаил Алипов представил новый проект на архитектурно-градостроительном совете.
Об этом сообщает «gorod.dp.ua».
“Мы разработали проект, который максимально уважительно относится к исторической среде, сохраняет ценные дома, которые сохраняют атмосферу старой усадебной застройки Екатеринослава. При этом новый объект органично взаимодействует с соседней «сталинкой», с которой наш комплекс, к тому же будет иметь общий двор и выезд. «Поиграв» со ступенчатостью комплекса, мы не потеряли акцент на угловой части с историческим объектом”, — рассказал Михаил Алипов.
Так, возле проспекта Науки (бывший проспект Гагарина) появится ЖК с объектами торгово-развлекательного назначения. Застройщики должны сохранить и включить в состав новостройки 5 фасадов старинных особняков. Два только реставрируют, а еще 3, имеющие худшее состояние, разберут и восстановят.
Над историческими фасадами в два этажа поднимется стилобатная часть нового ЖК. Высотность застройки будет расти вглубь квартала: часть нового комплекса, выходящего на улицу Архитектора Петрова, будет высотой 7 этажей, а самая высокая – будет 13 этажей.
В комплексе разместят 199 однокомнатных квартир и 9 апартаментов. Также там будет 246 парковочных мест, 4 магазина, нормативные площадки и 7 офисных помещений.
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