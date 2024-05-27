В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий

Всем участникам правонарушения сообщили о подозрении.
По данным от Днепропетровской областной прокуратуры, им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы.
По предварительной информации, инициатором преступления стала начальница исполкома, которая стремилась завладеть бюджетными средствами и разработала план по краже суммы, выделенной на ремонт укрытий в учебных заведениях Кривого Рога.
Подозреваемые вносили ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов, на основании чего остальные средства клали себе в карман.
Во время проведения обысков, по местам жительства и работы виновников были изъяты средства, автомобили и документация, подтверждающая преступную деятельность.
Всех фигурантов отправили под стражу, а начальницу и бухгалтера сразу уволили с должностей. Продолжается досудебное расследование.
Также правоохранители опубликовали видео задержания.
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