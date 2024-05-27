В Кривом Роге украли более миллиона гривен, выделенный на ремонт укрытий

В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома, а также трех предпринимателей, нанесших ущерб в размере 1 миллиона гривен на ремонте укрытий в учебных заведениях.

Всем участникам правонарушения сообщили о подозрении.

По данным от Днепропетровской областной прокуратуры, им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы.

По предварительной информации, инициатором преступления стала начальница исполкома, которая стремилась завладеть бюджетными средствами и разработала план по краже суммы, выделенной на ремонт укрытий в учебных заведениях Кривого Рога.

Подозреваемые вносили ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов, на основании чего остальные средства клали себе в карман.

Во время проведения обысков, по местам жительства и работы виновников были изъяты средства, автомобили и документация, подтверждающая преступную деятельность.

Всех фигурантов отправили под стражу, а начальницу и бухгалтера сразу уволили с должностей. Продолжается досудебное расследование.

Также правоохранители опубликовали видео задержания.

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