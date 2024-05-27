Пять архитектурных объектов из Днепра получили награды на Украинском строительном конгрессе-2024

Украинский строительный конгресс прошел в Киеве 15-16 мая. В его рамках провели церемонию награждения независимой строительной премии «Творец года — 2024». Среди победителей 5 архитектурных проектов из Днепра.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной организации НСАУ.
Награды премии «Творец года» получили:
Цель конкурса – поблагодарить и поддержать украинских предпринимателей, деятелей и художников. Также отметить смелость и ответственность украинских компаний.
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