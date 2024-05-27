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  • П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

Сьогодні 16:26
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П’ять проєктів архітекторів з Дніпра отримали нагороди премії «Творець року» на Українському будівельному конгресі-2024.

Український будівельний конгрес відбувся у Києві 15-16 травня. В його рамках пройшла церемонія нагородження незалежної будівельної премії “Творець року – 2024”. Серед переможців 5 архітектурних проєктів з Дніпра.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній організації НСАУ.

Нагороди премії «Творець року» отримали:

  • Номінація «Проект міського планування, нереалізований»: Концепція просторового розвитку території «Мануйлівський житловий район» у м. Дніпро, Україна. Filimonov & Kashirina architects — 1 місце.

Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

  • Номінація «Реновація. Реконструкція. Ревіталізпція (релізований)»: Пивоварня MOVA. Пивний простір. ArchObraz – 1 місце.

Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

  • Номінація «Ландшафтна архітектура, реалізація»: Пішохідний бульвар «ПІВДЕННИЙ» на вул. Південний у м. Дніпро, Україна. Filimonov & Kashirina architects – 2 місце.

Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

  • Номінація «Житловий будинок багатоквартирний, нереалізований»: Житловий будинок FAMILY ESTATE біля Лімассолу, Кіпр
    Filimonov & Kashirina architects – 3 місце.

Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

  • Номінація «Проєкт майбутнім поколінням»: Меморіал «Хрест Героїв» Kabluka Light& Digital Sculptures

Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

Мета конкурсу – подякувати та підтримати українських підприємців, діячів та митців. Також відзначити сміливість і відповідальність українських компаній.

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Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024Українська Новости Днепра про П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024Русский

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