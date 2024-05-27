П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024
П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024
Сьогодні 16:26
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П’ять проєктів архітекторів з Дніпра отримали нагороди премії «Творець року» на Українському будівельному конгресі-2024.
Український будівельний конгрес відбувся у Києві 15-16 травня. В його рамках пройшла церемонія нагородження незалежної будівельної премії “Творець року – 2024”. Серед переможців 5 архітектурних проєктів з Дніпра.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній організації НСАУ.
Нагороди премії «Творець року» отримали:
Номінація «Проект міського планування, нереалізований»: Концепція просторового розвитку території «Мануйлівський житловий район» у м. Дніпро, Україна. Filimonov & Kashirina architects — 1 місце.
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