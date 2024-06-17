В Кривом Роге авто сбило 12-летнего ребенка

Напомним, ранее мы писали , что в Днепре 13-летний юноша катал в автомобиле своего 12-летнего друга.

Авария произошла на Восточном-2. По предварительной информации, 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Один из ехавших впереди автомобилей успел объехать ребенка. Однако водитель другого авто Daewoo не среагировал и школьница ударилась головой о лобовое стекло.

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