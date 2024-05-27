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Змусили прибирати собаче лайно: у Дніпрі в АТБ стався дивний конфлікт

Сьогодні 16:12
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У супермаркеті АТБ в Дніпрі стався дивний конфлікт між охоронцем та покупчинею.

Новости Днепра про Змусили прибирати собаче лайно: у Дніпрі в АТБ стався дивний конфлікт

Нещодавно в одному з АТБ Дніпра дівчину, яка зайшла до магазину зі своїм чотирилапим улюбленцем, змусили прибирати собаче лайно, пише тг-канал “Днепр Сейчас”.

Як розповіли очевидці, дівчина зайшла до продуктового магазину АТБ разом із псом, який не втримався та сходив до туалету посеред торговельного залу.

Вона з цього посміялася і пішла на касу. Охоронці, побачивши це, змусили її прибрати за своєю тваринкою, – розповідають свідки конфлікту. 

Клієнтка спочатку відмовлялася прибирати за своєю собакою, але потім виконала прохання охоронців. 

У коментарях люди стали на сторону охоронців. Дніпряни зазначають, що продуктовий магазин не місце для тварин, однак якщо хтось з відвідувачів і зайшов всередину зі своїм улюбленцем, то вони повинні стежити за його поведінкою. 

В Європі з собаками можна майже скрізь. Але прибирати за ними – це обов’язково, скрізь! Бо штрафують дуже суворо. А у нас є тільки сподівання на совість господарів собак, бо владі байдуже, – зазначають дніпряни. 

Як законом регулюється вигул тварин?

В Україні господарі тварин мають дотримуватися низки правил. 

Питання поводження із тваринами та прибиранням за ними господарями регулюються Законом України “Про благоустрій населених пунктів”. У законі зазначається, що кожен населений пункт може встановити власні умови та заборони, але деякі із них є загальноприйнятими:

  • виводити собак за межі квартири/будинку можна лише на повідці, собак так званих небезпечних порід ще й у наморднику;
  • знімати повідець можна лише на спеціальних майданчиках для вигулу тварин;
  • господар має забезпечити безпеку своєї тварини та інших людей;

Законом передбачено, що власник тварини, або той хто її вигулює, має прибирати екскременти за своїми улюбленцями в під’їздах, на тротуарах та інших місцях загального користування; виключення – власники собак-поводирів.

Також не можна заходити з тваринами до громадських місць (місця харчування, магазини, кінотеатри тощо). Виключення – відвідування спеціалізованих магазинів та закладів для тварин та супроводі собаками-поводирями.

Не бажано заходити з тваринами на дитячі чи спортивні майданчики, території лікарень, шкіл, інших навчальних закладів, а також заборонено купати собак/котів та ін. на території міських пляжів, у фонтанах.

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Новости Днепра про Змусили прибирати собаче лайно: у Дніпрі в АТБ стався дивний конфліктУкраїнська

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