В супермаркете Днепра мужчина ограбил 9-летнего мальчика

В одном из супермаркетов Днепра ограбили ребенка. Как сообщили в полиции, инцидент произошел 16 июня. Охранник одного из магазинов рассказал стражам порядка о посетителе торгового центра, который ограбил 9-летнего мальчика.
Полицейские выяснили, что мальчик был в магазине вместе с мамой. Неожиданно к нему подошел незнакомый мужчина, схватил с плеча сумку и пошел к выходу. Ребенок начал звать на помощь. Очевидцы преступления быстро среагировали и остановили вора.
Благодаря неравнодушным посетителям торгового центра, нападающему не удалось довести преступление до конца – его поймали и удерживали до приезда правоохранителей.
Вором оказался 35-летний житель соседней области. Ему объявили о подозрении в краже. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре 13-летний юноша катал в автомобиле своего 12-летнего друга.
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