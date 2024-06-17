В Днепре ищут родителей для шестерых детей: куда обращаться, чтобы усыновить

В Днепре ищут семью для шести детей.

15-летняя Владислава, 11-летний Назар, 10-летняя Полина, 8-летний Максим, 7-летняя Мария и 3-летний Тимофей — братья и сестры. Они ищут любящую и заботливую семью, в которой будут проживать вместе.

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики.

Там рассказали о темпераменте каждого ребенка и их желаниях. Большая мечта для них всех – дружеская и заботливая семья.

Владиславе 15 лет и она самая старшая из семьи. Открыта для общения с большинством сверстников и увлекается футболом. Со взрослыми общается вежливо. Мечтает работать в полиции и о дружеской и заботливой семье.

11-летний Назар – активный, имеет лидерские качества и спортивный. Парню тоже нравится играть в футбол и борьба. Он хочет стать футболистом. Со взрослыми, братьями и сестрами общается хорошо. Мечтает о дружеской и заботливой семье.

Полина, 10 лет – активная, кроткая и самостоятельная. Девочке нравится аппликация и делать трюки на турниках. Со взрослыми девочка ведет себя вежливо. Играется в основном со своими братьями и сестрами. В школе хорошо учится, ей это нравится. К братьям и сестрам хорошо относится, имеет с ними дружеские отношения. Полина хочет стать полицейской, как ее сестра. Мечтает о дружеской и заботливой семье.

Максим, 8 лет – активный, не конфликтный и общительный. Парень всегда помогает взрослым и хорошо общается с ними. Со сверстниками Максим дружелюбный, никогда не ссорится с другими детьми. Мальчик заканчивает 2 класса ему нравится учиться. Он любит конструктор Лего и футбол. С сестрами и братьями хорошо общается. Хочет стать продавцом.

Мария, 7 лет – активная, добрая и самостоятельная. Девочкам нравится разрисовывать и собирать пазлы. Со взрослыми она ведет себя вежливо. Проявляет лидерские качества в общении со сверстниками, может их собрать и вместе играть. К братьям и сестрам хорошо относится, имеет с ними дружеские отношения. Мария хочет стать продавцом овощей. Мечтает о дружеской и заботливой семье.

Тимофей, 3 года – открытый и коммуникабельный. Со сверстниками только начинает взаимодействовать и учиться, как правильно общаться. Ко взрослым относится хорошо. Имеет большую привязанность к старшим братьям и сестрам. Он любит мультики. Мечтает о дружеской и заботливой семье.

Если у вас есть желание стать семьей для детей и подарить им семейное тепло, обращайтесь в управление службы по делам детей по тел. : 066 973-22-76.

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