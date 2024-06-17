Какие записи из электронной трудовой книжки будут засчитаны в стаж: как их проверить

Журналисты dnepr.info узнали, как правильно это делать и что необходимо проверять в первую очередь.
Именно от правильности заполнения трудовой книжки зависит то, какой будет страховой стаж ее держателя, порядок в документах влияет на сумму пенсии и выход на заслуженный отдых.
Первое, что должен проверить владелец оцифрованной трудовой книжки – это правильность написания его данных: фамилии, имени, отчества. Они должны быть указаны полностью, а не инициалами и без сокращений. Соответствовать данным с паспорта должна дата рождения. Если владелец трудовой книжки менял фамилию, то прежняя должна быть зачеркнута одной чертой и рядом написана новая.
На внутренней стороне обложки книжки (и ее отсканированной копии) должна быть указана информация о документе на основании которого исправлена запись, а также его реквизиты: номер, дата выдачи. Информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением и печатью.
На титульном листе трудовой книжки должна быть подпись ее владельца, подпись ответственного за выдачу этого документа на предприятии, наличии печати отдела кадров учреждения или самого предприятия на котором заполнялась трудовая.
В записях о приеме на работу и увольнении должна быть дата принятия на работу, название предприятия, должности или профессии, а также номера и даты приказов о приеме и увольнении. Если название учреждения за время работы там сотрудника менялось, то отдельно должна быть запись о его переименовании и указан распорядительный акт с номером и датой. При записи про увольнении должна быть указана ссылка на соответствующую статью закона. Также она должна быть заверена печатями организации.
Записи должны быть выполнены без зачеркивания и исправления.
Если неточности выявлены в личных данных – исправить их может нынешний работодатель. Если была сделана запись с ошибкой, но при этом предприятие ликвидировано – исправить ее может его правоприемник. Если оно ликвидировано и правоприемника нет – исправить данные можно в судебном порядке.
Посмотреть записи в электронном формате из трудовой книжки можно на портале ПФУ в личном кабинете пользователя.
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