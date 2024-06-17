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  • Какие записи из электронной трудовой книжки будут засчитаны в стаж: как их проверить

Какие записи из электронной трудовой книжки будут засчитаны в стаж: как их проверить

Сегодня 17:29
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Электронная трудовая книжка – это цифровой вариант бумажного документа. Ее ввели в Украине не только для уменьшения бумажного документооборота в стране, но и для того, чтобы работник всегда имел доступ к данным про свою трудовую деятельность и наработанный страховой стаж. Оцифровать трудовую книжку может как работодатель, так и сам ее владелец.  Перед оцифровкой документа необходимо тщательно проверить правильность написания информации, наличие необходимых подписей и печатей.

Новости Днепра про Какие записи из электронной трудовой книжки будут засчитаны в стаж: как их проверить

Журналисты dnepr.info узнали, как правильно это делать и что необходимо проверять в первую очередь.

Именно от правильности заполнения трудовой книжки зависит то, какой будет страховой стаж ее держателя, порядок в документах влияет на сумму пенсии и выход на заслуженный отдых.

Проверить личные данные

Первое, что должен проверить владелец оцифрованной трудовой книжки – это правильность написания его данных: фамилии, имени, отчества. Они должны быть указаны полностью, а не инициалами и без сокращений. Соответствовать данным с паспорта должна дата рождения. Если владелец трудовой книжки менял фамилию, то прежняя должна быть зачеркнута одной чертой и рядом написана новая.

На внутренней стороне обложки книжки (и ее отсканированной копии) должна быть указана информация о документе на основании которого исправлена запись, а также его реквизиты: номер, дата выдачи. Информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением и печатью.

Проверить титульный лист трудовой

На титульном листе трудовой книжки должна быть подпись ее владельца, подпись ответственного за выдачу этого документа на предприятии, наличии печати отдела кадров учреждения или самого предприятия на котором заполнялась трудовая.

Проверить сведения о работе

В записях о приеме на работу и увольнении должна быть дата принятия на работу, название предприятия, должности или профессии, а также номера и даты приказов о приеме и увольнении. Если название учреждения за время работы там сотрудника менялось, то отдельно должна быть запись о его переименовании и указан распорядительный акт с номером и датой. При записи про увольнении должна быть указана ссылка на соответствующую статью закона. Также она должна быть заверена печатями организации.

Записи должны быть выполнены без зачеркивания и исправления.

Если есть неточности: что делать

Если неточности выявлены в личных данных – исправить их может нынешний работодатель. Если была сделана запись с ошибкой, но при этом предприятие ликвидировано – исправить ее может его правоприемник. Если оно ликвидировано и правоприемника нет – исправить данные можно в судебном порядке.

Где можно посмотреть уж оцифрованную трудовую

Посмотреть записи в электронном формате из трудовой книжки можно на портале ПФУ в личном кабинете пользователя.

 

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