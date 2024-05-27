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У Кривому Розі викрали понад мільйон гривень, виділений на ремонт укриттів

Сьогодні 15:48
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У Кривому Розі затримали начальницю відділу освіти виконкому, директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому, а також трьох підприємців, які завдали збитків у розмірі 1 мільйону гривень на ремонті укриттів у закладах освіти.

Новости Днепра про У Кривому Розі викрали понад мільйон гривень, виділений на ремонт укриттів

Усім учасникам правопорушення повідомили про підозру.

За даними від Дніпропетровської обласної прокуратури, їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи.

За попередньою інформацією, ініціатором злочину стала службовиця, яка прагнула заволодіти бюджетними коштами та розробила план по викраданню суми, виділеної на ремонт укриттів у закладах освіти Кривого Рогу. 

Підозрювані вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, на підставі чого решту коштів клали собі в кишеню. 

Під час проведення обшуків, за місцями проживання та роботи винуватців було вилучено гроші кошти, автомобілі та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Усіх фігурантів відправили під варту, а начальницю та бухгалтера – одразу звільнили з посад. Триває досудове розслідування.

Також, правоохоронці опубліковали відео затримання.

Раніше ми писали, що у Дніпрі затримали водія, який врізався у вантажівку та збив насмерть його оператора: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Кривому Розі викрали понад мільйон гривень, виділений на ремонт укриттівУкраїнська

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