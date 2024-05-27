У Кривому Розі викрали понад мільйон гривень, виділений на ремонт укриттів

У Кривому Розі затримали начальницю відділу освіти виконкому, директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому, а також трьох підприємців, які завдали збитків у розмірі 1 мільйону гривень на ремонті укриттів у закладах освіти.

Усім учасникам правопорушення повідомили про підозру.

За даними від Дніпропетровської обласної прокуратури, їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи.

За попередньою інформацією, ініціатором злочину стала службовиця, яка прагнула заволодіти бюджетними коштами та розробила план по викраданню суми, виділеної на ремонт укриттів у закладах освіти Кривого Рогу.

Підозрювані вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, на підставі чого решту коштів клали собі в кишеню.

Під час проведення обшуків, за місцями проживання та роботи винуватців було вилучено гроші кошти, автомобілі та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Усіх фігурантів відправили під варту, а начальницю та бухгалтера – одразу звільнили з посад. Триває досудове розслідування.

Також, правоохоронці опубліковали відео затримання.

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