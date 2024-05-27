У Кривому Розі в лікарні помер чоловік, якого підпалив знайомий під час сварки

У лікарні помер 49-річний чоловік, якого облив пальним та підпалив 43-річний товариш у Широкому. Це підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції, повідомляють місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, моторошний інцидент стався у Кривому Розі вночі 22 травня. В одному із приватних будинків 43-річний чоловік підпалив свого гостя під час сварки.
Нетверезі чоловіки з’ясовували стосунки, коли господар будинку схопився за каністру та підпалив і товариша. Разом з ним загорівся і будинок, тому довелося викликати екстрені служби.
Постраждалий отримав опіки 2 та 3 ступеню 70% тіла. Чоловіка ушпиталили до лікарні, але попри всі старання медиків, врятувати його не вдалося. Тепер нападника, від рук якого постраждав криворіжець, судитимуть.
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