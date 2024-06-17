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В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

Сегодня 17:32
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Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.

Новости Днепра про В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

В Никополе во время вражеского артобстрела, 17 июня, пострадали две женщины. Об этом сообщает руководитель ОВА Сергей Лысак

Пострадавшим 44 и 86 лет. Обе в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки.

Новости Днепра про В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

Новости Днепра про В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

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Новости Днепра про В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщиныУкраїнська Новости Днепра про В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщиныРусский

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