В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.

В Никополе во время вражеского артобстрела, 17 июня, пострадали две женщины. Об этом сообщает руководитель ОВА Сергей Лысак

Пострадавшим 44 и 86 лет. Обе в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки.

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