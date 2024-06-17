В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

В Никополе во время вражеского артобстрела, 17 июня, пострадали две женщины. Об этом сообщает руководитель ОВА Сергей Лысак
Пострадавшим 44 и 86 лет. Обе в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки.
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